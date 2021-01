Milano | 19enne con droga e bossolo esploso arrestato da carabinieri

(Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è statoin flagranza ieri sera daidi Cassina de’ Pecchi () per “detenzione di sostanze stupefacenti”. Lui è residente a Roncello, Monza Brianza: laè stata rintracciata nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura dipresso l’abitazione di un italiano, anch’egli, residente a Cassina de’ Pecchi. Ihanno controllato l’arresttato perché si trovava a casa dell’amico: aveva con sè 95 grammi di “hashish”, 320 euro in contanti e untracciante marca “SMI” cal. 7,62. Lae ilsono stati sottoposti a sequestro. L'articolo proviene da ...

Lui è residente a Roncello, Monza Brianza: la droga è stata rintracciata nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura di Milano presso l'abitazione di un italiano, anch'egli ...