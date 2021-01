Milan-Juventus | le probabili formazioni di San Siro | Serie A News

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : Testa a #MilanJuve Le ultime dal #TrainingCenter: - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - Noor_Ben_87 : RT @juventusfc: E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - priegoyFBClub : RT @juventusfc: E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Milan-Juventus, le parole di Stefano Pioli alla vigilia: "Importante ma non decisiva. Ibrahimovic? Non ci sarà, l'ho rimproverato" ...Milano, 5 gennaio 2021 – Domani sera l’Epifania, oltre a portarsi via tutte le feste, potrebbe strappare anche la vetta al Milan, pronto a scendere in campo a San Siro per aff ...