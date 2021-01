(Di martedì 5 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitatoapprofondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : Testa a #MilanJuve Le ultime dal #TrainingCenter: - tancredipalmeri : La Juventus ha offerto Bernardeschi al Milan in cambio di Leao. Rifiutato - Eurosport_IT : Juventus, Quagliarella operazione low cost ?? Milan, Simakan a un passo ?? Inter, l'offerta per il Papu Gomez ?? Ecco… - misorecordsuk : Milan-Juventus, guerra dei mondi: Pioli-Pirlo, due squadre agli antipodi #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Diversi i temi affrontati dal trainer emiliano. "Gara Milan-Juventus? l Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non ...Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma in prima pagina su Milan e Juve. "Senza tregua", titola il noto giornale torinese: "In attesa della supersfida di domani - si legge - ...