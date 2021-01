Milan-Juventus | Del Piero | “Per me era la partita Loro mi vollero quando ero a Padova”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Cos’eraper me? Era la. Ilera la squadra di riferimento: quelle di Sacchi e di Capello dettarono i cicli coi tre olandesi. Poi ho affrontato deistraordinari per tutta la mia carriera: è stata una costante. I rossoneri sono stati poi la squadra che mi voleva portare aero a”. Sono queste le parole di Alessandro Del, che con poche parole ha voluto esprimere cosa significhi per lui il match contro i rossoneri. L’ex leggenda bianconera si è poi soffermata sul famoso assist in rovesciata per Trezeguet, decisivo per la vittoria in casa delnel 2005 e in seguito per la conquista dello Scudetto (poi revocato): “Volevo buttarla in fallo laterale per perdere ...