Milan-Juventus | Cuadrado positivo al coronavirus | Serie A News

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : Testa a #MilanJuve Le ultime dal #TrainingCenter: - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - DiTullioJM : RT @JuventusTV: ?? Alle 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #MilanJuve ??? LIVE qui ?? - lop52638639 : aspettando altri positivi dopo #alexsandro e #cuadrado: Daje che la sfiga deve toccare a tutti, non solo a noi!… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

COVID JUVENTUS CUADRADO - Altra brutta notizia per la Juventus in vista del Milan. Dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Covid e ...Giornata di vigilia in casa Juventus, impegnata domani sera a San Siro sul campo del Milan nel match valido per la 16° giornata di Serie A.