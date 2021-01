Milan-Juventus 6 gennaio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | bianconeri senza Alex Sandro e Cuadrado

(Di martedì 5 gennaio 2021) A San Siro un vero e proprio snodo della stagione in una serata nella quale il ciclo vincente deiin campionato potrebbe essere messo definitivamente in discussione oppure rilanciato. Ilci arriva dopo il 2-0 sul campo del Benevento, una vittoria particolarmente significativa perché arrivata dopo l’espulsione di Tonali nel primo tempo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : Testa a #MilanJuve Le ultime dal #TrainingCenter: - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - sonostorie : Lo chiedo con garbo e rispetto a @PaoloCond che stimo tanto. Pensa che, alla luce dei recenti eventi, Milan -Juvent… - 90Valla : Spiace per la Juventus ma verrà sicuramente a giocarsela alla pari e anche di più. Il Milan non dovrà fare errori o… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

L’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus. “Ci sono tanti dati che testimoniano il nostro lavoro, ma non devono farci cambiare il no ...La trasferta di San Siro contro il Milan capolista si complica ulteriormente per la Juventus. Dopo Alex Sandro, infatti, nella giornata di oggi è emersa un’altra positività ...