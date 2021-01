Milan-Juventus 6 gennaio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | bianconeri senza Alex Sandro e Cuadrado

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) A San Siro un vero e proprio snodo della stagione in una serata nella quale il ciclo vincente deiin campionato potrebbe essere messo definitivamente in discussione oppure rilanciato. Ilci arriva dopo il 2-0 sul campo del Benevento, una vittoria particolarmente significativa perché arrivata dopo l’espulsione di Tonali nel primo tempo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - InteristaYanas : RT @FusatoRiccardo: In attesa che si risolvano i casi all'Inter ed alla sua crisi senza ritorno, magari due paroline sull'incidenza di Tona… - CrapanzanoRobin : RT @tancredipalmeri: Se la Juventus perde, è fuori. Se il Milan perde, si insinua il dubbio. È il #MilanJuventus più importante dal gol d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Ai microfoni di Sky Sport, la leggenda della Juventus e del calcio italiano Alessandro Del Piero ha raccontato con emozione i suoi ricordi di Milan-Juventus: “Con il Milan è sempre stata la partita. P ...Andrea Pirlo ha parlato di Juve timorosa con l'Udinese, la cosa non ci piace, i bianconeri non possono e non devono esserlo, stasera non ci possono essere timori, indipendentemente dalle ...