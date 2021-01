Microplastiche nel cibo | dove si trovano e come possono contaminare gli alimenti

AlessandroRovea : RT @rinnovabiliit: ?? Le #microplastiche viaggiano nel #vento. La scoperta di microscopici particelle polimeriche negli aerosol sopra l’ocea… - IsabellaCeccari : RT @rinnovabiliit: ?? Le #microplastiche viaggiano nel #vento. La scoperta di microscopici particelle polimeriche negli aerosol sopra l’ocea… - jmorat : RT @rinnovabiliit: ?? Le #microplastiche viaggiano nel #vento. La scoperta di microscopici particelle polimeriche negli aerosol sopra l’ocea… - lastue : RT @rinnovabiliit: ?? Le #microplastiche viaggiano nel #vento. La scoperta di microscopici particelle polimeriche negli aerosol sopra l’ocea… - mgsammatrice : RT @rinnovabiliit: ?? Le #microplastiche viaggiano nel #vento. La scoperta di microscopici particelle polimeriche negli aerosol sopra l’ocea… -

Ultime Notizie dalla rete : Microplastiche nel

Il Fatto Quotidiano

Attenzione a cozze, capesante e ostriche: sono molto pericolose per la nostra salute. A rivelarlo è uno studio della University of York ...È emersa una rivelazione scioccante per chi ama cozze, capesante e ostriche. A lanciare il campanello d’allarme un gruppo di ricercatori della University ...