Meteo – Stratwarming al Top: il gelo artico polare punta sull’Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno è iniziato all’insegna di piogge e neve, ma anche nell’immediato futuro il tempo è destinato a restare piuttosto dinamico, gelido e ricco di sorprese nevose. Lo ha ribadito l’ultima emissione dei principali modelli previsionali a medio-lungo termine i quali, in pratica, hanno confermato l’elevata probabilità di irruzioni di gelo verso l’Europa continentale e il Mediterraneo. Il tutto Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno è iniziato all’insegna di piogge e neve, ma anche nell’immediato futuro il tempo è destinato a restare piuttosto dinamico, gelido e ricco di sorprese nevose. Lo ha ribadito l’ultima emissione dei principali modelli previsionali a medio-lungo termine i quali, in pratica, hanno confermato l’elevata probabilità di irruzioni diverso l’Europa continentale e il Mediterraneo. Il tutto

Bt40021531 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #GELO e #NEVE almeno fino a metà #GENNAIO a causa dello #STRATWARMING - ilmeteoit : #Meteo: #GELO e #NEVE almeno fino a metà #GENNAIO a causa dello #STRATWARMING - artskynature : Stratwarming entro metà gennaio sarà causa probabilmente di gelo eccezionale anche in Italia. Prepariamoci e soprat… - ilmeteoit : #Meteo: #STRATWARMING in #ATTO, fino a metà mese nuove occasioni per gelo e neve sull'Italia - Marco_chp1 : RT @ilmeteoit: #Meteo: il #Vortice #Polare (serbatoio gelido) si è frantumato. #Italia con gran freddo per tanti giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Stratwarming Meteo: STRATWARMING in corso, VIDEO e aggiornamenti del RISCALDAMENTO STRATOSFERICO 3bmeteo Meteo: STRATWARMING al TOP, GELO POLARE punta l'Italia almeno fino a Metà GENNAIO. Le CONSEGUENZE immediate

Gennaio 2021: il gelo polare attaccherà l'Europa e poi l'Italia Il nuovo anno è iniziato all'insegna di piogge e neve, ma anche nell'immediato futuro il tempo è destinato a restare piuttosto dinamico, ...

Meteo: STRATWARMING in ATTO, ITALIA nella Morsa di IRRUZIONI POLARI almeno fino a Metà GENNAIO. Le CONSEGUENZE

Gennaio 2021: il gelo dal Polo Nord attaccherà l'Europa e poi l'Italia Il nuovo anno è iniziato all'insegna di piogge e neve, ma il tempo anche nell'immediato futuro è destinat ...

Gennaio 2021: il gelo polare attaccherà l'Europa e poi l'Italia Il nuovo anno è iniziato all'insegna di piogge e neve, ma anche nell'immediato futuro il tempo è destinato a restare piuttosto dinamico, ...Gennaio 2021: il gelo dal Polo Nord attaccherà l'Europa e poi l'Italia Il nuovo anno è iniziato all'insegna di piogge e neve, ma il tempo anche nell'immediato futuro è destinat ...