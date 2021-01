Meteo Italia verso il 20 gennaio: breve tregua, prima del GELO (Di martedì 5 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione lasciano intravedere una tregua anticiclonica. tregua che potrebbe sancire una sorta di reset Meteo climatico, il ché potrebbe rappresentare un elemento barico da non sottovalutare. Affinché l’aria gelida siberiana possa estendersi ad ovest v’è necessità che tutti i tasselli vadano al loro posto, d’altronde stiamo parlando di manovre insolite, non certo di dinamiche usuali. Ciò detto, al pari dei modelli stiamo cercando di capire quali potrebbero essere gli effetti dell’attuale indebolimento del Vortice Polare. In tal senso la comparsa del GELO sull’Europa orientale e contestualmente la propagazione dell’Alta delle Azzorre sull’Europa occidentale – Mediterraneo compreso – potrebbe rappresentare un cenno inequivocabile di quanto ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione lasciano intravedere unaanticiclonica.che potrebbe sancire una sorta di resetclimatico, il ché potrebbe rappresentare un elemento barico da non sottovalutare. Affinché l’aria gelida siberiana possa estendersi ad ovest v’è necessità che tutti i tasselli vadano al loro posto, d’altronde stiamo parlando di manovre insolite, non certo di dinamiche usuali. Ciò detto, al pari dei modelli stiamo cercando di capire quali potrebbero essere gli effetti dell’attuale indebolimento del Vortice Polare. In tal senso la comparsa delsull’Europa orientale e contestualmente la propagazione dell’Alta delle Azzorre sull’Europa occidentale – Mediterraneo compreso – potrebbe rappresentare un cenno inequivocabile di quanto ...

