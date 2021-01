Meteo domani mercoledì 6 gennaio: Italia nella morsa del maltempo anche all’Epifania (Di martedì 5 gennaio 2021) Meteo domani mercoledì 6 gennaio: anche nel giorno dell’epifania l’Italia rimarrà nella morsa del maltempo, con temporali e neve in azione La giornata di domani non garantirà nessuna buona notizia per quel che riguarda il bollettino Meteo dell’Epifania. La causa del maltempo e del freddo ha un preciso responsabile: si tratta del vortice depressionario che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 gennaio 2021)nel giorno dell’epifania l’rimarràdel, con temporali e neve in azione La giornata dinon garantirà nessuna buona notizia per quel che riguarda il bollettinodell’Epifania. La causa dele del freddo ha un preciso responsabile: si tratta del vortice depressionario che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, #3gennaio, in dieci regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - tweetnewsit : PREVISIONI METEO domani 6 Gennaio 2021: MALTEMPO INVERNALE per l'EPIFANIA con PIOGGE e NEVE a BASSA QUOTA - Roma : Mattino nubi sparse con possibili piovaschi, pomeriggio e sera nubi sparse e schiarite Temperature attese: 5°/12°C.… -