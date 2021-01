Mercato Juventus | grande ritorno in attacco | c' è il contatto

(Di martedì 5 gennaio 2021) La punta campana, 38 anni a gennaio, ha finora realizzato 7 reti in 14 partite con la maglia dei doriani: secondo la Gazzetta dello Sport laha contattato la Sampdoria chiedendo informazioni ...

Advertising

DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - Moixus1970 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi #SkyCalci… - Mattia64855136 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi #SkyCalci… - PassioneCalc10 : Le critiche al possibile mercato invernale della #Juventus possono essere fatte solo se non si pensa di essere a Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Virgilio Sport

Dal futuro di Sarri all’interessamento della Juventus per Milik: parla Giovanni Martusciello ... costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. (TUTTO mercato WEB) ...La Juventus sta valutando il possibile ritorno di Fabio Quagliarella in bianconero. La dirigenza del club torinese sta cercando una punta in grado di rinforzare nel mercato di gennaio il reparto offen ...