Medico ricoverato per Covid a Sondrio dopo il vaccino: 'Forse era già positivo' (Di martedì 5 gennaio 2021) Un altro caso. Un di base, in servizio dell'hinterland di , che nei giorni scorsi si era sottoposto a nell'ospedale civile di Sondrio, è stato ricoverato per al Morelli di Sondalo (Sondrio). Non è in ...

