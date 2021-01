Mazda - La nostra intervista ad Alberto Esposito

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 gennaio 2021)vanta una lunga carriera allaItalia, dove ha ricoperto ruoli diversi nel campo dell'after sales e dello sviluppo della rete, prima di diventarne, nel 2017, fleet manager. Ecco il suo bilancio sull'anno appena concluso e sulle azioni messe in campo dalla Casa nei confronti della clientela business. Il 2020 è stato molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come si è chiuso l'anno per la vostra azienda?Tralasciando le immatricolazioni azzerate nei mesi primaverili del lockdown, nel trimestre marzo-maggio abbiamo registrato nel canale Fleet un aumento degli ordinativi del 7,5%. Questa tendenza è dovuta soprattutto allaCX-30, che rappresenta il 49% delle vendite della Casa nel canale e ...