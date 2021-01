Mattino 5 | il paparazzo Andrea Franco Alajmo inguai Diletta Leotta ed Eros Ramazzotti

Leggi su solodonna

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ospite nello studio di5, nella seconda puntata dell’anno,ha lanciato una delle sue bombe sui personaggi del mondo dello spettacolo… anzi due! Ieri5 è tornato a farci compagnia come ogni giorno. Dopo lo stop per le vacanze di Natale, infatti, il programma di Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha ricominciato ad andare in ondaArticolo completo: dal blog SoloDonna