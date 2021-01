Matteo Messina Denaro, arrestato fiancheggiatore/ Gaspare Gucciardi coprì il boss (Di martedì 5 gennaio 2021) Matteo Messina Denaro, arrestato il fiancheggiatore Gaspare Salvatore Gucciardi, già condannato per associazione mafiosa: tutti i dettagli Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021)ilSalvatore, già condannato per associazione mafiosa: tutti i dettagli

reportrai3 : Matteo Messina Denaro «è l’ultimo latitante che è a conoscenza dei grandi segreti che accompagnano le stragi. Molti… - MediasetTgcom24 : Mafia, arrestato fiancheggiatore di Matteo Messina Denaro #matteomessinadenaro - LelloPinto : RT @LelloPinto: Matteo Messina Denaro è latitante finché lo decidono i Poteri forti. Come fu per Riina e Provenzano. Lo prenderanno al mome… - LelloPinto : Matteo Messina Denaro è latitante finché lo decidono i Poteri forti. Come fu per Riina e Provenzano. Lo prenderanno… - nicolaebasta : RT @reportrai3: Matteo Messina Denaro «è l’ultimo latitante che è a conoscenza dei grandi segreti che accompagnano le stragi. Molti dei qua… -