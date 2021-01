Mattarella ha firmato il decreto anti covid approvato nella notte Ecco che cosa vieta

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 7 al 15 gennaio 2021 èto - si legge neldal Capo dello Stato -, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione