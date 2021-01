Matrimonio FCA e PSA | Viberti | “L’ennesima sconfitta della politica italiana”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 5 gennaio 2021) di Carlo. Il recentefra la casa automobilistica ex-torinese e, di fatto, il mondo industrial-statale francese sancisce. Mai, assolutamente mai statisti come De Gasperi o come i tanto criticati verticiDC o del cosiddetto pentapartito dell’ormai immensamente lontano Novecento, avrebbero permesso una tale operazione, che di fatto sancisce la morte industriale del capoluogo piemontese ed il ruolo di totale subalternità dell’Italia rispetto all’arroganza estera, così come è già successo per varie e note industrie e fabbriche aerospaziali torinesi. Il Governo italiano di fatto non ha alcuna voce in capitolo, su tale vicenda, e tantomeno ne avrà alcuna influenza sul futuro ...