Margrethe di Danimarca è la prima reale a ricevere il vaccino anti Covid-19

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non avrebbe potuto iniziare il 2021 in modo migliore, Margrethe di Danimarca, la prima reale a sottoporsi al vaccino anti Covid-19. La regina lo ha ricevuto il 1 gennaio, come reso noto dalla casa reale danese con un comunicato ufficiale.