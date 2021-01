Marche, scuole superiori in Dad fino al 31 gennaio. Acquaroli: prima la salute. ORDINANZA (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, come annunciato, ha firmato oggi l’ORDINANZA per far proseguire fino al 31 gennaio la didattica a distanza al 100% nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Presidente della RegioneFrancesco, come annunciato, ha firmato oggi l’per far proseguireal 31la didattica a distanza al 100% nellesecondarie di secondo grado, statali e paritarie. L'articolo .

