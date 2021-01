Mara Venier e il marito Nicola, giovani e sorridenti nello scatto del passato (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tempo scorre veloce quando ci si diverte ma su alcuni volti lascia meno segni che su altri: particolarmente generoso è stato con Mara Venier e Nicola Carraro. Da vent’anni… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tempo scorre veloce quando ci si diverte ma su alcuni volti lascia meno segni che su altri: particolarmente generoso è stato conCarraro. Da vent’anni… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

infoitcultura : Mara Venier in diretta: “Mi è arrivata una foto di Lamberto Sposini” - infoitcultura : Lamberto Sposini, come sta il giornalista dopo l’ictus? Mara Venier mostra delle sue foto - infoitcultura : Mara Venier riesuma il vecchio Lamberto Sposini: ecco come sta - FredMosby_ : @cioccograno Non puoi ascoltarmi ma sto ridendo al livello Mara Venier - zazoomblog : Alba Parietti scoppia in lacrime durante lintervista a Domenica In: «Non cè più...». Mara Venier commossa -… -