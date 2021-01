Manchester City, Guardiola: “Non abbiamo attaccanti per il derby di domani” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pep Guardiola è chiamato all’impresa in vista della semifinale di Coppa di Lega contro il Manchester United: il tecnico spagnolo dovrà infatti fare a meno di sei giocatori a causa della positività al coronavirus. “Non abbiamo molti giocatori a disposizione – ha esordio il tecnico dei Citizens -. Per una o due partite va bene, ma sarà difficile far fronte a una situazione simile per un periodo lungo. Dobbiamo adattarci il più possibile, non abbiamo alternative. L’importante è che i ragazzi che hanno contratto il Covid si riprendano e che gli altri cerchino di evitarlo il più possibile. Sembra che siamo un’isola nella società. È come se tutto fosse bloccato, tranne il calcio. I giocatori devono stare attenti a quello che fanno, rispettare le distanze sociali, stare attenti ed evitare qualsiasi rischio”. Sul rinnovo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pepè chiamato all’impresa in vista della semifinale di Coppa di Lega contro ilUnited: il tecnico spagnolo dovrà infatti fare a meno di sei giocatori a causa della positività al coronavirus. “Nonmolti giocatori a disposizione – ha esordio il tecnico dei Citizens -. Per una o due partite va bene, ma sarà difficile far fronte a una situazione simile per un periodo lungo. Dobbiamo adattarci il più possibile, nonalternative. L’importante è che i ragazzi che hanno contratto il Covid si riprendano e che gli altri cerchino di evitarlo il più possibile. Sembra che siamo un’isola nella società. È come se tutto fosse bloccato, tranne il calcio. I giocatori devono stare attenti a quello che fanno, rispettare le distanze sociali, stare attenti ed evitare qualsiasi rischio”. Sul rinnovo di ...

