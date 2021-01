Mafia: avrebbe favorito la latitanza di Messina Denaro, arrestato nel trapanese (Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in esecuzione della misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, collegio presieduto da Alessandra Camassa, hanno arrestato Gaspare Salvatore Gucciardi, per associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto “appartenente a Cosa Nostra trapanese unitamente ad altre persone già condannate o sottoposte ad altri procedimenti penali tra cui Matteo Messina Denaro, Vito Gondola, Michele Gucciardi e altri”. L’arresto scaturisce all’esito del processo che si è concluso il 23 dicembre scorso, processo “Pionica”, che si è concluso con la condanna, tra gli altri, proprio di Gucciardi alla pena di dieci anni di reclusione su conforme richiesta dei Sostituti Procuratori Gianluca De Leo e Giacomo Brandini della Direzione Distrettuale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in esecuzione della misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, collegio presieduto da Alessandra Camassa, hannoGaspare Salvatore Gucciardi, per associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto “appartenente a Cosa Nostraunitamente ad altre persone già condannate o sottoposte ad altri procedimenti penali tra cui Matteo, Vito Gondola, Michele Gucciardi e altri”. L’arresto scaturisce all’esito del processo che si è concluso il 23 dicembre scorso, processo “Pionica”, che si è concluso con la condanna, tra gli altri, proprio di Gucciardi alla pena di dieci anni di reclusione su conforme richiesta dei Sostituti Procuratori Gianluca De Leo e Giacomo Brandini della Direzione Distrettuale ...

