Madden 21 | l' assurdo crossover con Spongebob fa impazzire gli americani

EA Sports sta per rivelare un qualche contenuto su SpongeBob all'interno del suo popolare gioco sportivo: l'account di Madden NFL 21 ha difatti pubblicato un tweet con la tagline "Siete pronti? @SpongeBob 21" corredato da una stramba immagine in giallo con gli inconfondibili occhi del personaggio Nickelodeon e la data del 7 gennaio. Di cosa si tratterà? Difficile immaginare come potrebbe essere inserito il personaggio di un bizzarro cartoon per bambini all'interno di un gioco sportivo di football americano dai toni molti realistici. Un indizio, tuttavia, ci arriva da CBS Sports, che ha pubblicato un video su Twitter che dà un succoso assaggio della speciale modalità di trasmissione della partita dei playoff NFL che si terranno il 10 gennaio, tra Chicago Bears e New Orleans Saints.