Macron arruola i guardiani del vaccino | 35 cittadini tirati a sorte

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Gadget”, un “numero da teatro”, una “deriva kafkiana”… Si sprecano le freddure sull’ultima invenzione di Emmanuel: un “comitato” di trentacinqueper sorvegliare sulla strategia di vaccinazione del governo. Ilggio, organizzato da un istituto di sondaggi, è in corso in queste ore in base a età, sesso, residenza, livello di istruzione, professione e tipo di domicilio. La prima domanda che viene fatta ai candidati è: hai intenzione di vaccinarti nel 2021 contro il Covid-19? Le risposte saranno graduate su cinque livelli, in modo da avere la rappresentazione della propensione di ciascuno a farsi (o non farsi) vaccinare e assicurare così le diversità di opinione. L’obiettivo è avere un campione della società francese. Il comitato entrerà in funzione la prossima ...