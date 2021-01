L’ultima dagli Usa | awoman “femminile” di amen Il politicamente corretto sforna solo imbecilli

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 gennaio 2021). Il neologismo coniato dal deputato democratico Emanuel Cleaver non è – come pure si potrebbe credere – frutto dell’innesto di alfa greco su sostantivo inglese. Omero non c’entra. Quella “a“, infatti, non è l’alfa, né privativo né copulativo. E quindi il neologismo non significa “senza donna” e neanche “con donna“. Più cretinte, il congressman di Kansas City (ah, i nandomericoni di una volta) ha impapocchiato un(singolare) dell’ebraico. Nella sua colossaletà credeva che l’invocazione di ogni fine preghiera racchiudesse in realtà uno spregevole intento sessista: a-men.coniato dal deputato dem Cleaver Insomma, una parola per soli uomini, men appunto, come certe pellicole del tempo andato, tutte guerre e neppure un bacio. Da qui il suo ...