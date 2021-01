Ludovica Frasca, l’ex velina ha fatto pace col suo corpo: “Ho lottato tanto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Ludovica Frasca è stata una delle Veline più amata di Striscia La Notizia. Napoletana classe 1992, ha ballato sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, in coppia con Irene Cioni, dal 2013 al 2017. Eppure, a distanza di anni, Ludovica, che oggi risiede negli Usa ed è felicemente fidanzata, si racconta e racconta quegli anni, confessando come dietro ai sorrisi e agli stacchetti ci fossero difficoltà e poca accettazione di sé. Come molte altre colleghe (pensiamo a Giulia Calcaterra, che ha confessato di aver sofferto di depressione) quel periodo non è stato facile per lei. “Mi sentivo male per ogni singolo chilo che guadagnavo come se il mio valore personale si sarebbe giudicato solo attraverso la mia forma” scrive Ludovica, oggi, sul suo account Instagram. La showgirl ha infatti postato una sua foto senza veli, in ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021)è stata una delle Veline più amata di Striscia La Notizia. Napoletana classe 1992, ha ballato sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, in coppia con Irene Cioni, dal 2013 al 2017. Eppure, a distanza di anni,, che oggi risiede negli Usa ed è felicemente fidanzata, si racconta e racconta quegli anni, confessando come dietro ai sorrisi e agli stacchetti ci fossero difficoltà e poca accettazione di sé. Come molte altre colleghe (pensiamo a Giulia Calcaterra, che ha confessato di aver sofferto di depressione) quel periodo non è stato facile per lei. “Mi sentivo male per ogni singolo chilo che guadagnavo come se il mio valore personale si sarebbe giudicato solo attraverso la mia forma” scrive, oggi, sul suo account Instagram. La showgirl ha infatti postato una sua foto senza veli, in ...

