Ludovica Frasca in Senza veli paladina del body loving | “Accetto il mio corpo”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tra i buoni propositi per il 2021 dic’è quello di avere maggiore stima di se stessa. L’exna ha condiviso il suo pensiero di auto accettazione con i follower, postando uno scatto in cui posa in, il seno nascosto dalle braccia, e le curve in bella mostra: “Sto crescendo, cambiando e il miocon me. Losempre di più anche se negli ultimi anni ho lottato molto con questo argomento”è bellissima, con uno sguardo magnetico e unda perdere la testa. Sul bancone di “Striscia la Notizia” (in coppia con Irene Cioni) ha tenuto il pubblico incollato allo schermo con i suoi stacchetti in abiti succinti. Eppure, al di là delle apparenze, anche lei ha dovuto fare i conti con l’accettazione ...