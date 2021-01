Lotteria Italia | estrazione la sera della Befana 2021 Biglietti | record negativo meno 31%

Leggi su firenzepost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non ha più il fascino di una volta, la, di cui comunque, domani, 6 gennaio, giorno, sarà estratto il primo premio da 5 milioni di euro (per sapere l'entità e la quantità degli altri premi, probabilmente saranno molti dirispetto alle altre edizioni, bisognerà aspettare la riunione dell'apposita Commissione prevista per domani pomeriggio)