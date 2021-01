Lotta | la Nazionale si raduna a Ostia fino al 13 gennaio per il primo collegiale del 2021

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da oggi, martedì 5, laitaliana ditorna in raduno al Centro Olimpico diper ildel. Le convocazioni erano state definite da circa un mese, in vista delle Ranking Series diinizialmente programmate dal 14 al 17e poi rinviate a marzo. Nonostante lo slittamento della gara, ilazzurro si svolgerà ugualmentea mercoledì 13 per preparare il Grand Prix de France Henry Deglane a Nizza (dal 15 al 17per la femminile) ed il Grand Prix Zagreb Open (16 e 17per la greco-romana). Sono complessivamente 53 gli atleti convocati per il raduno, tra cui gli argenti europei Dalma Caneva e ...

Da oggi, martedì 5 gennaio, la Nazionale italiana di lotta torna in raduno al Centro Olimpico di Ostia per il primo collegiale del 2021. Le convocazioni erano state definite da circa un mese, in vista ...