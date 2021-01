L’Oroscopo 2021 della salute: i consigli di benessere segno per segno (Di martedì 5 gennaio 2021) Oroscopo, un gioco magico che aiuta a distrarsi per qualche attimo dalla razionalità del quotidiano, dalla routine delle cose da fare, dai pensieri e dalle preoccupazioni. È un termine così lontano dai principi della scienza e della medicina, che ovviamente ne prendono le distanze. Eppure, persino chi ha fatto il giuramento di Ippocrate e chi è più saldamente fedele ai fondamenti della Fisica, qualche volta almeno nella vita si è lasciato sedurre dalle stelle. E si è abbandonato alla lettura delle proprie caratteristiche zodiacali, dalle affinità in amore con altri segni e dal pronostico per il nuovo anno. L’Oroscopo 2021 della salute ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 gennaio 2021) Oroscopo, un gioco magico che aiuta a distrarsi per qualche attimo dalla razionalità del quotidiano, dalla routine delle cose da fare, dai pensieri e dalle preoccupazioni. È un termine così lontano dai principiscienza emedicina, che ovviamente ne prendono le distanze. Eppure, persino chi ha fatto il giuramento di Ippocrate e chi è più saldamente fedele ai fondamentiFisica, qualche volta almeno nella vita si è lasciato sedurre dalle stelle. E si è abbandonato alla lettura delle proprie caratteristiche zodiacali, dalle affinità in amore con altri segni e dal pronostico per il nuovo anno....

Caaa291 : RT @MarcoNoel19: Mi rifiuto di leggere l'oroscopo del 2021. Sono un No Fox. - dale__duro : RT @MarcoNoel19: Mi rifiuto di leggere l'oroscopo del 2021. Sono un No Fox. - giulio_perri : Non credono al #COVID19 ma si incazzano se Paolo Fox non azzecca l'oroscopo. #2021 - imperianews_it : L'Oroscopo di Corinne per la settimana di Natale, le previsioni dal 18 al 25 dicembre - lavocedigenova : L'oroscopo di Corinne dal 5 al 13 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oroscopo 2021 L'Oroscopo del 2021 di Paolo Fox Previsioni e grafici segno per segno Zazoom Blog