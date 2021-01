Lombardia: Regione, 10 mln per rimozione amianto da edifici pubblici (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Partirà nei prossimi giorni il bando della Regione Lombardia con cui saranno assegnati 10 milioni di euro agli enti locali per rimuovere e sostituire l'amianto negli edifici pubblici. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nella delibera in cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi. A disposizione ci sono 2 milioni nel 2021 e 8 milioni nel 2022. "Un intervento - spiega Cattaneo - che coinvolge enti locali come Comuni, Province, Città metropolitana e Comunità montane, proprietari di immobili adibiti a qualsiasi destinazione d'uso. Opere di rimozione e bonifica che - aggiunge l'assessore - potrà essere rifinanziato sia nel 2021 che negli anni successivi. Anche in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Partirà nei prossimi giorni il bando dellacon cui saranno assegnati 10 milioni di euro agli enti locali per rimuovere e sostituire l'negli. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nella delibera in cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi. A disposizione ci sono 2 milioni nel 2021 e 8 milioni nel 2022. "Un intervento - spiega Cattaneo - che coinvolge enti locali come Comuni, Province, Città metropolitana e Comunità montane, proprietari di immobili adibiti a qualsiasi destinazione d'uso. Opere die bonifica che - aggiunge l'assessore - potrà essere rifinanziato sia nel 2021 che negli anni successivi. Anche in questo ...

