Lombardia, per il dopo Gallera spunta il nome di Letizia Moratti. A giorni il rimpasto: chi sono gli altri assessori in bilico (Di martedì 5 gennaio 2021) Fuori Giulio Gallera. Dentro, a sorpresa, Letizia Moratti. Al Pirellone sembra cosa quasi fatta: l'ex sindaca di Milano ha già dato la propria disponibilità a sedersi sulla poltrona dell'assessorato al Welfare. Quella da cui Gallera ha fatto di tutto per non scendere, nonostante i pasticci e le gaffe continue nella gestione della pandemia. Per concludere con la falsa partenza delle vaccinazioni anti Covid per causa – ha sostenuto – delle "ferie dei medici". Il rimpasto di giunta è ormai questione di giorni. E se ieri sembrava che in pole position per la sostituzione di Gallera ci fosse Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina della Statale di Milano e primario di Pediatria dell'Ospedale Buzzi, oggi super favorita è stata per tutto il giorno la ...

