Lombardia: ipotesi Letizia Moratti per assessorato al Welfare dopo Gallera (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Potrebbe essere Letizia Moratti il nuovo assessore al Welfare della Regione Lombardia in sostituzione di Giulio Gallera. Sull'ex ministro dell'Istruzione, ex presidente della Rai ed ex sindaco di Milano Lega e Forza Italia, secondo quanto si apprende, sarebbero vicine a un accordo per sostituire Gallera, dopo le polemiche degli ultimi giorni scatenate dalle dichiarazioni del forzista sui ritardi della campagna vaccinale contro il Covid nella regione. Vittime del rimpasto della giunta regionale potrebbero essere anche Silvia Piani, assessore alla Famiglia, e Martina Cambighi, allo Sport, entrambe in quota Lega. Che potrebbero essere sostituite rispettivamente da Alessandra Locatelli e Francesca Brianza, vice presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Potrebbe essereil nuovo assessore aldella Regionein sostituzione di Giulio. Sull'ex ministro dell'Istruzione, ex presidente della Rai ed ex sindaco di Milano Lega e Forza Italia, secondo quanto si apprende, sarebbero vicine a un accordo per sostituirele polemiche degli ultimi giorni scatenate dalle dichiarazioni del forzista sui ritardi della campagna vaccinale contro il Covid nella regione. Vittime del rimpasto della giunta regionale potrebbero essere anche Silvia Piani, assessore alla Famiglia, e Martina Cambighi, allo Sport, entrambe in quota Lega. Che potrebbero essere sostituite rispettivamente da Alessandra Locatelli e Francesca Brianza, vice presidente del Consiglio ...

Corriere : L’ipotesi di Letizia Moratti favorita al posto di Gallera in Regione Lombardia - lubenasich : Ma speriamo veramente. Rimpasto in Lombardia, per sostituire Gallera alla Sanità spunta l’ipotesi di Letizia Morat… - ComandanteLupo : Caso vaccini in Lombardia, ipotesi Letizia Moratti al posto di Gallera. Il nuovo che avanza. - UnioneSarda : #RegioneLombardia pronta al rimpasto, ipotesi #LetiziaMoratti al posto di #Gallera - Elio561 : E adesso? Rimpasto in Lombardia, ipotesi Letizia Moratti al posto di Gallera. Salvini: 'Presto nuovi assessor…… -