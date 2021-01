Lombardia, Gallera non molla e non vuole dimettersi: “Penso solo a lavorare” (Di martedì 5 gennaio 2021) La sfiducia della Lega non basta a spingere Giulio Gallera alle dimissioni. L’assessore al Welfare lombardo è fermamente intenzionato a restare al suo posto nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, nonostante le critiche per i ritardi sulle vaccinazioni anti-Covid, aggravati dal polverone sollevato dopo le sue dichiarazioni a La Stampa sui “medici che non possono rientrare dalle vacanza per i vaccini”. Negli ultimi giorni, lo scenario di un rimpasto con cui tagliare fuori l’assessore, già sotto attacco per la gestione dell’emergenza Covid in Lombardia e scampato a due mozioni di sfiducia presentate dall’asse Pd-M5S nel luglio e dicembre scorsi, è diventato sempre più realistico. Un’altra opzione possibile, a livello politico, è quella di permettergli di restare in giunta con una delega minore, ma questa scelta potrebbe non bastare a dare il ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) La sfiducia della Lega non basta a spingere Giulioalle dimissioni. L’assessore al Welfare lombardo è fermamente intenzionato a restare al suo posto nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, nonostante le critiche per i ritardi sulle vaccinazioni anti-Covid, aggravati dal polverone sollevato dopo le sue dichiarazioni a La Stampa sui “medici che non possono rientrare dalle vacanza per i vaccini”. Negli ultimi giorni, lo scenario di un rimpasto con cui tagliare fuori l’assessore, già sotto attacco per la gestione dell’emergenza Covid ine scampato a due mozioni di sfiducia presentate dall’asse Pd-M5S nel luglio e dicembre scorsi, è diventato sempre più realistico. Un’altra opzione possibile, a livello politico, è quella di permettergli di restare in giunta con una delega minore, ma questa scelta potrebbe non bastare a dare il ...

Davide : Regione Lombardia: dieci mesi di «fate presto» rivolti al governo; poi arrivano i vaccini e magicamente la linea di… - petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - iggyHT : RT @fforzano: Gallera: 'i medici sono in ferie, per quello non si fanno vaccini'. Scordandosi che proprio lui il 6 novembre aveva ordinato… - Noovyis : (La Lega ha “sfiduciato” Gallera. Ma anche Fontana deve lasciare. Parla il capogruppo M5S in Regione Lombardia, De… -