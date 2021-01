Lombardia | Bussolati Pd | ' ora Fontana dovrebbe dimettersi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Non solo Giulio Gallera, ma anche il presidente dellaAttilio, dopo l'entrata in scena del leader leghista Matteo Salvini a cercare di mettere a posto le faccende della Regione. A sottolinearlo è Pietro, consigliere del Pd in. "La sostituzione di Gallera sarebbe cosa buona, ma non basta nel modo più assoluto e ormai è troppo tardi. See Salvini avessero sostituito Gallera a inizio disastro, come abbiamo chiesto con forza da aprile in poi, oggi avrebbero più credibilità nel dissociarsi e fare distinguo. Alla luce di questo, Gallera e la Lega sono la stessa cosa, e dunque Salvini, chiedendone le dimissioni e annunciando rimpasti, ha certificato il fallimento di tutta la Giunta ...