LIVE – Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna 80-69 | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021)si affrontano nel recupero della seconda giornata del gruppo F di FIBA. I bolognesi hanno perso tutte le tre gare disputate al momento, mentre i turchi con una vittoria aggancerebbero il Bilbao. Martedì 5 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. AGGIORNA LA80-69 40? – FINISCE QUI! ILVINCE 80-69! 39? – Morgan pesca un gran rimbalzo offensivo, timeout Dalmonte sul 75-69. 39? – BALDASSO! TRIPLA IN STEPBACK, 73-69! 38? – Baldasso galleggia in area dopo aver ubriacato di ...