LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price vince tra le moto e si rilancia. Sainz sbaglia strada tra le auto, Peterhansel leader (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI QUAD E CAMION DOPO LA terza tappa LE CLASSIFICHE DELLE moto DOPO LA terza tappa LE CLASSIFICHE DELLE auto DOPO LA terza tappa LA CRONACA DELLE moto DOPO LA terza tappa LA CRONACA DELLE auto DOPO LA terza tappa 12.11 CAMION – Il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ) vince la terza tappa beffando il russo Dmitry Sotnikov (Kamaz) per appena 18? al traguardo, mentre completa il podio di giornata l’equipaggio russo guidato da Anton Shibalov (Kamaz) a 1’16” dalla vetta. 11.48 QUAD – L’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI QUAD E CAMION DOPO LALE CLASSIFICHE DELLEDOPO LALE CLASSIFICHE DELLEDOPO LALA CRONACA DELLEDOPO LALA CRONACA DELLEDOPO LA12.11 CAMION – Il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ)labeffando il russo Dmitry Sotnikov (Kamaz) per appena 18? al traguardo, mentre completa il podio di giornata l’equipaggio russo guidato da Anton Shibalov (Kamaz) a 1’16” dalla vetta. 11.48 QUAD – L’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON ...

