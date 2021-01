LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price vince e si avvicina alla vetta tra le moto. Sprofonda Sainz tra le auto (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 QUAD – Situazione cristallizzata con Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) in testa all’intermedio fissato al km 292, alle sue spalle il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) a 1’00” e Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) a 3’13”. 11.06 auto – Si chiude ad Wadi Ad-Dawasir la terza tappa della Dakar 2021. L’arabo Nasser Al-Attiyah vince la frazione odierna con un vantaggio di 04? 05” sul francese Stéphane Peterhansel. Quest’ultimo mantiene la leadership della graduatoria overall con 05? 09” su Al-Attiyah. Giornata da dimenticare per Carlos Sainz. Il campione in carica di casa Mini taglia il traguardo con 31? 02” di ritardo dopo aver sbagliato rotta nell’insidioso deserto dell’Arabia ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 QUAD – Situazione cristallizzata con Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) in testa all’intermedio fissato al km 292, alle sue spalle il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing) a 1’00” e Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) a 3’13”. 11.06– Si chiude ad Wadi Ad-Dawasir ladella. L’arabo Nasser Al-Attiyahla frazione odierna con un vantaggio di 04? 05” sul francese Stéphane Peterhansel. Quest’ultimo mantiene la leadership della graduatoria overall con 05? 09” su Al-Attiyah. Giornata da dimenticare per Carlos. Il campione in carica di casa Mini taglia il traguardo con 31? 02” di ritardo dopo aver sbagliato rotta nell’insidioso deserto dell’Arabia ...

Dakar 2021, tappa 3: doppietta di Price, “persi” Barreda e Brabec

Tra le dune di sabbia della terza tappa della Dakar 2021 Toby Price (KTM) soffia sul finale la vittoria a Kevin Benavides (Honda). La coppia di piloti HRC composta da Barreda e Brabec, che apriva la s ...

