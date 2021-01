LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Price si invola verso la vittoria. Al-Attiyah guida saldamente tra le auto (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 auto – saldamente al comando Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) che al km 292 conserva 2’28” di vantaggio su Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING) e 3’11” su Stephane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM). Notte fonda per Sainz 17° a 33’23” dal leader. 10.13 MOTO – Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) si invola verso il successo parziale, il vantaggio dell’australiano al km 354 è di 45” su Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021). In terza piazza al momento Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) con 2’17” di ritardo. 09.40 auto – Incredibile errore di Sainz che si allontana di oltre 2 km dal percorso ideale! Lo spagnolo è 20mo al km 217 con ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27al comando Nasser Al-(Toyota Gazoo Racing) che al km 292 conserva 2’28” di vantaggio su Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING) e 3’11” su Stephane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM). Notte fonda per Sainz 17° a 33’23” dal leader. 10.13 MOTO – Toby(RED BULL KTM FACTORY TEAM) siil successo parziale, il vantaggio dell’australiano al km 354 è di 45” su Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM). Inpiazza al momento Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) con 2’17” di ritardo. 09.40– Incredibile errore di Sainz che si allontana di oltre 2 km dal percorso ideale! Lo spagnolo è 20mo al km 217 con ...

