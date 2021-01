LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: Benavides in testa tra le moto. Sainz in rimonta tra le auto (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.50 auto – I big sono da poco passati al rilevamento del km 43. In testa il sudafricano Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING), alle sue spalle staccato di 1’02” il saudita Yazeed Al-Rajhi (OVERDRIVE TOYOTA). Terzo per il momento lo spagnolo Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM) a 2’00”. 07.40 QUAD – Giovanni Enrico (Enrico Racing) in testa alla gara all’intertempo posto al km 88. Insegue a 4” Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) e a 14” Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM). 07.20 moto – I big sono passati al km 137 e in testa c’è Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) con 3’06” di vantaggio su Ricardo Goncalves (SHERCO FACTORY) e 3’31” su Sam Sunderland (RED BULL KTM ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.50– I big sono da poco passati al rilevamento del km 43. Inil sudafricano Henk Lategan (TOYOTA GAZOO RACING), alle sue spalle staccato di 1’02” il saudita Yazeed Al-Rajhi (OVERDRIVE TOYOTA). Terzo per il momento lo spagnolo Carlos(X-RAID MINI JCW TEAM) a 2’00”. 07.40 QUAD – Giovanni Enrico (Enrico Racing) inalla gara all’intertempo posto al km 88. Insegue a 4” Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) e a 14” Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM). 07.20– I big sono passati al km 137 e inc’è Kevin(MONSTER ENERGY HONDA TEAM) con 3’06” di vantaggio su Ricardo Goncalves (SHERCO FACTORY) e 3’31” su Sam Sunderland (RED BULL KTM ...

LIVE Dakar 2021, terza tappa in DIRETTA: si accende la sfida a Wadi Ad-Dawasir

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Dakar 2021. I protago ...

