LIVE Calciomercato | DIRETTA 5 gennaio | Real Madrid su Alaba per giugno | Gomez-Atalanta frattura insanabile

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 CAGLIARI – Si profila uno scambio tra gli isolani, molto attivi in questi primi giorni di mercato, ed il Bologna. Le due squadre stanno intavolando una trattativa per portare Paolo Pancrazio Faragò alla corte di Mihajlovic ed Arturo Calabresi che può compiere il percorso inverso. 17.30– Interesse dei blancos per David, difensore del Bayern Monaco. Il contratto dell’austriaco scadrà il prossimoe la squadra di Zidane sarebbe disposta ad acquistare il poliedrico. Secondo il The Guardian, l’offerta dei blancos è in questo momento la più alta in circolazione e il giocatore sarebbe molto interessato. 17.20 GENOA – Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l’avventura di Luca Pellegrini con la maglia ...