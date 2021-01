L’Italia punta all’indipendenza sulla produzione dei vaccini. Arcuri: “Dal Governo risorse sufficiente a finanziare lo sviluppo di Reithera” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Oggi proviamo a raggiungere una qualche indipendenza di produzione dei vaccini. Il Governo ha destinato una quantità di risorse sufficiente a finanziare lo sviluppo di vaccino di Reithera. Il Governo entrerà nel capitale con una azienda in Reithera”. E’ quanto ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della presentazione dei risultati della fase 1 di sperimentazione del vaccino italiano Reithera che si sta sviluppando allo Spallanzani (leggi l’articolo). “In cambio di questo sostegno – ha aggiunto il Commissario – tentiamo di raggiungere due obiettivi: lasciare al nostro paese una certa capacità di sviluppo e di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) “Oggi proviamo a raggiungere una qualche indipendenza didei. Ilha destinato una quantità dilodi vaccino di. Ilentrerà nel capitale con una azienda in”. E’ quanto ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico, nel corso della presentazione dei risultati della fase 1 di sperimentazione del vaccino italianoche si sta sviluppando allo Spallanzani (leggi l’articolo). “In cambio di questo sostegno – ha aggiunto il Commissario – tentiamo di raggiungere due obiettivi: lasciare al nostro paese una certa capacità die di ...

