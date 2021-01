L’Italia è il secondo Paese Ue per numero di dosi somministrate. I vaccinati superano quota 180mila. Palazzo Chigi: “La macchina organizzativa sta accelerando. Nel giro di poche settimane viaggerà a pieno ritmo” (Di martedì 5 gennaio 2021) “In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che L’Italia ha già vaccinato quasi 180mila persone. Solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell’ambito dell’Unione Europea. I numeri italiani sono già oggi soddisfacenti, perché pongono il nostro Paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi in merito alla campagna vaccinale anti-Covid che oggi ha toccato le 182.442 somministrazioni (qui il report giornaliero). Sulla somministrazione dei vaccini “la macchina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) “In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa cheha già vaccinato quasipersone. Solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono stateoltre 65mila, un dato record nell’ambito dell’Unione Europea. I numeri italiani sono già oggi soddisfacenti, perché pongono il nostroalposto nel continente per quantità di”. E’ quanto sottolineano fonti diin merito alla campagna vaccinale anti-Covid che oggi ha toccato le 182.442 somministrazioni (qui il report giornaliero). Sulla somministrazione dei vaccini “la...

