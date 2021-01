L’Isola dei Famosi 2021, da marzo in Honduras con Ilary Blasi: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi 2021 si farà. L’arrivo del vaccino del Covid-19 ha dato una speranza alla produzione del reality che si è ufficialmente messa in moto dopo i primi mesi di smart working e giro di telefonate. Secondo quanto anticipato da TvBlog, la nuova edizione del reality si dovrebbe svolgere nuovamente in Honduras, perdendo di fatto l’ipotesi europea delle Isole Canarie, nata quando la pandemia era ancora fuori controllo. Il ritorno de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere previsto per marzo (o lunedì 8, o lunedì 15), subito dopo la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo ed un paio di settimane dopo della fine del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti dopo oltre cinque mesi di programmazione. L’Isola dei ... Leggi su biccy (Di martedì 5 gennaio 2021)deisi farà. L’arrivo del vaccino del Covid-19 ha dato una speranza alla produzione del reality che si è ufficialmente messa in moto dopo i primi mesi di smart working e giro di telefonate. Secondo quanto anticipato da TvBlog, la nuova edizione del reality si dovrebbe svolgere nuovamente in, perdendo di fatto l’ipotesi europea delle Isole Canarie, nata quando la pandemia era ancora fuori controllo. Il ritorno dedeisembrerebbe essere previsto per(o lunedì 8, o lunedì 15), subito dopo la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo ed un paio di settimane dopo della fine del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti dopo oltre cinque mesi di programmazione.dei ...

