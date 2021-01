Lipsia, Szoboszlai non mente: “Molte squadre interessate a me, ho pensato al futuro. Puskas? Quel paragone…” (Di martedì 5 gennaio 2021) Le parole di Dominik Szoboszlai.Il giovanissimo talento attualmente al RedBull Salisburgo è intervenuto per quanto concerne il suo recente passaggio al Lipsia. La compagine guidata da Julian Nagelsmann è entrata in possesso del cartellino del giocatore ungherese, lasciandolo tuttavia in prestito al club austriaco fino alla fine della stagione. Szoboszlai ha parlato proprio di quest'operazione lampo che - sulle orme di Herling Haaland - potrebbe permettergli di attuare un repentino e definitivo salto di qualità sui campi della Bundesliga. Ecco le sue dichiarazioni:" Sono fortunato, Molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mio futuro e ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Le parole di Dominik.Il giovanissimo talento attualal RedBull Salisburgo è intervenuto per quanto concerne il suo recente passaggio al. La compagine guidata da Julian Nagelsmann è entrata in possesso del cartellino del giocatore ungherese, lasciandolo tuttavia in prestito al club austriaco fino alla fine della stagione.ha parlato proprio di quest'operazione lampo che - sulle orme di Herling Haaland - potrebbe permettergli di attuare un repentino e definitivo salto di qualità sui campi della Bundesliga. Ecco le sue dichiarazioni:" Sono fortunato,eranoe ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mioe ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi ...

PianetaMilan : #Szoboszlai: 'Mi volevano in molti, vi spiego perché ho scelto il Lipsia' - MondoNapoli : Accostato al Napoli, Szoboszlai: 'Molte squadre mi volevano, ecco perché ho scelto il Lipsia' -… - sportli26181512 : Szoboszlai: 'Molte squadre interessate, ho preso la decisione migliore per il mio futuro': Dominik Szoboszlai, nuov… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Lipsia, Szoboszlai si presenta: “Tante squadre erano interessate a me, ma ho scel… - MilanLiveIT : #Szoboszlai: “Lipsia scelta migliore per il mio futuro” ???? -