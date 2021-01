Lione-Lens (mercoledì 6 gennaio, ore 21): convocati, formazioni, quote, pronostici. Fuori Dembelè, convocato Depay (Di martedì 5 gennaio 2021) Diciottesimo turno di Ligue 1 e primo del 2021, e nelle gare della serata tocca alla capolista Lione difendere il suo primato affrontando in casa il neopromosso Lens. L’ OL è in striscia positiva da 14 gare, non perde da metà settembre e nelle ultime 4 uscite si è pure permesso il lusso di andare a vincere InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 5 gennaio 2021) Diciottesimo turno di Ligue 1 e primo del 2021, e nelle gare della serata tocca alla capolistadifendere il suo primato affrontando in casa il neopromosso. L’ OL è in striscia positiva da 14 gare, non perde da metà settembre e nelle ultime 4 uscite si è pure permesso il lusso di andare a vincere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Garcia: «Depay? Non credo andrà via a gennaio» – VIDEO

Memphis Depay non lascerà il Lione. Lo ha affermato il tecnico Rudi Garcia parlando in conferenza stampa. Ecco le sue parole ...

Memphis Depay non lascerà il Lione. Lo ha affermato il tecnico Rudi Garcia parlando in conferenza stampa. Ecco le sue parole ...