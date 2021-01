L’indiscrezione | De Vrij-Inter | dall’incontro del 29 ottobre alla svolta rinnovo

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo scorso 29vi avevamo parlato di un incontro tra Mino Raiola e l'per parlare deldi contratto di Stefan De, arrivato a parametro zero nell'estate del 2018 e con un contratto in scadenza nel 2023 da poco meno di quattro milioni più bonus a stagione. Bene, da quell'incontro proficuo sono arrivato poi gli accordi per un prolungamento prevedibilmente fino al 2025 con adeguamento e con la soddisfazione reciproca. L'ha trovato con Deil difensore del presente e del futuro, ilapparecchiato oltre due mesi fa – e solo da annunciare – ne è un'ulteriore dimostrazione.