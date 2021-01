Libertà per Dana. Lettera al Presidente (Di martedì 5 gennaio 2021) Al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella, continuiamo a seguire con sgomento e affanno ma anche con indignazione la vicenda di Dana Lauriola e degli altri attivisti No Tav e ribadiamo ciò che Le abbiamo scritto quando Le abbiamo inviato l’appello per la liberazione di Dana (25 novembre 2020): pur consapevoli del momento complesso, difficile e traumatico per il nostro Paese, ci rivolgiamo fiduciose a Lei che ha sempre dimostrato attenzione, sensibilità e risolutezza nell’esercizio delle Sue funzioni e nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 gennaio 2021) Aldella Repubblica On. Sergio Mattarella, continuiamo a seguire con sgomento e affanno ma anche con indignazione la vicenda diLauriola e degli altri attivisti No Tav e ribadiamo ciò che Le abbiamo scritto quando Le abbiamo inviato l’appello per la liberazione di(25 novembre 2020): pur consapevoli del momento complesso, difficile e traumatico per il nostro Paese, ci rivolgiamo fiduciose a Lei che ha sempre dimostrato attenzione, sensibilità e risolutezza nell’esercizio delle Sue funzioni e nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

