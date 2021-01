**Letteratura: Usa, esce prequel Grande Gatsby ma non come l’avrebbe voluto Fitzgerald** (Di martedì 5 gennaio 2021) New York, 5 gen. – (Adnkronos) – “Il Grande Gatsby”, capolavoro della letteratura americana di Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), ha ora un prequel ma non come l’avrebbe voluto il suo autore. Il copyright sul romanzo negli Stati Uniti è appena scaduto, il 1° gennaio 2021, e e quindi l’opera può essere liberamente adattata per la prima volta. Il prequel si intitola “Nick”, dal nome della voce narrante del romanzo, Nick Carraway, l’antitesi di Jay Gatsby, e lo firma lo scrittore statunitense Michael Farris Smith. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) New York, 5 gen. – (Adnkronos) – “Il”, capolavoro della letteratura americana di Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), ha ora unma nonil suo autore. Il copyright sul romanzo negli Stati Uniti è appena scaduto, il 1° gennaio 2021, e e quindi l’opera può essere liberamente adattata per la prima volta. Ilsi intitola “Nick”, dal nome della voce narrante del romanzo, Nick Carraway, l’antitesi di Jay, e lo firma lo scrittore statunitense Michael Farris Smith. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Con il copyright scaduto da pochi giorni, il "prequel" del "Grande Gatsby" approda in libreria: oggi va in stampa "Nick" di Michael Farris Smith, in cui l'autore esplora il personaggio di Nick Carrawa ...

Con il copyright scaduto da pochi giorni, il "prequel" del "Grande Gatsby" approda in libreria: oggi va in stampa "Nick" di Michael Farris Smith, in cui l'autore esplora il personaggio di Nick Carrawa ...